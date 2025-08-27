ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 年下俳優との結婚から4年 大島優子が近影披露し「びっくりする」との… 大島優子 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 年下俳優との結婚から4年 大島優子が近影披露し「びっくりする」との声 2025年8月27日 4時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 板野友美が大島優子、宮澤佐江、秋元才加とのショットをSNSで公開した 2021年に結婚を発表した大島はショートカットでニッコリ 投稿には「全員綺麗すぎてびっくり」「優子ちゃん髪形似合う」などの声が ◆板野友美のInstagramに登場した、大島優子 この投稿をInstagramで見る 板野友美(@tomo.i_0703)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 元HKT48・坂口理子 7月誕生の第1子長男のお宮参り報告「愛おしいが上回り、かけがえのない存在」 2025年8月23日 9時55分 吉本新喜劇30歳女優が結婚「幸せすぎて震える～」お相手は舞台関係者「まさにNGK婚」交際期間８年 2025年8月23日 14時0分 「似てるめっちゃ！」竹内涼真、弟・唯人とのイケメンショット公開「こんな兄弟他にいない」「お兄ちゃん感がいい！」 2025年8月25日 10時50分 『新婚さん』妻は井上咲楽の同級生、高校3年生に交際スタート→下校中にキス20回以上 再現VTRに両親も赤面 2025年8月23日 6時0分 さらば森田「一番親しみやすい」人気女優と再会 ブレーク加速に「これ以上遠くに行かんといてくれ」 2025年8月23日 21時53分