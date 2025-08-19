ロッキーズファン総立ちの中…引き上げていくドジャースナイン【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦でサヨナラ負けを喫した。2位パドレスとの差を広げたいところで、10連勝中だった相手に痛恨の1敗。試合後のドジャースロッカーでは重苦しい雰囲気が流れていた。試合は先発した山本が粘りの投球を見せたが、7回にソロを浴びて同点に追いつかれ