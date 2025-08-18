◆第４５回新潟２歳Ｓ・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）皐月賞馬ミュージアムマイルの半妹フェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）が重賞初勝利を狙う。デビュー戦Ｖ後は、秋まで休ませるプランもあったが、馬体の回復が早かったため、ここに矛先を向けてきた。デビュー前から将来性の高さを評価していた四位調教師も「非常に素質がありそう。ここで賞金を加算できると先の