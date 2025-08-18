「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、7月18日の初日からの31日間で興行収入（興収）257億8265万6600円、動員1827万2941人を記録した。「鬼滅の刃」公式Xアカウントが18日、発表した。12日に発表した25日間時点の記録は興行収入（興収）220億7219万1500円、動員1569万8202人だったが、そこから興収37億円を積み上げ、同255億円の14年の米アニメ映画「アナと雪の女王」、同251億7000万円の16年「