¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¹Æü¢¦£²²óÀïÅìÍÎÂçÉ±Ï©£¸¡½£´²Ö´¬Åì¡Ê£±£µÆü¡¦¹Ã»Ò±à¡ËÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤òÇË¤ê¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¤·¤¿£²£°£±£±Ç¯°ÊÍè¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±£¶¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇÂ®£±£´£·¥­¥í±¦ÏÓ¤Îºå²¼Îú¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä°ÊÍè¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¸¡½£´¤Î£¹²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ºå²¼¤¬¡¢£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÈÍ·¥´¥í¤Ç»î¹ç¤òÄù