サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、17.3インチまでのモバイルモニターに対応したスタンド「200-STN087BK（据え置きタイプ）」「200-STN088BK（据え置きタイプ）」「200-STN089BK（クランプタイプ）」の3商品を発売した。■17.3インチまでしっかり支える安心設計大型サイズのモバイルモニターやタブレット（最大17.3インチ相当）に対応する。バネの力でしっかりホールドし、映像視聴や案内表