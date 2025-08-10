第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場中の広陵（広島）が１０日、今大会の出場を辞退した。この日、同校の堀正和校長が兵庫・西宮市内で会見し、明かした。会見で堀校長は辞退の決断に至った経緯を明かした。昨日の１８時から広島市内の同校で理事会を開催。中井監督も理事の１人だが、当事者ということで出席せず。「話がしやすい環境を作り、このたびのことを客観的に話を詰めて行きました。そして中井監督は『