セブン‐イレブンは8月12日から、「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」と「かじるベイクドチーズケーキ」を順次発売する。片手で手軽に食べられる“かじるタイプ”のスイーツとして販売するもの。価格は各280円(税込)。◆かじるベイクドチーズケーキ高温短時間で焼き上げることで、表面は香ばしく、内側はなめらかな2つの食感が楽しめるスイーツに仕立てた。クリームチーズとマスカルポーネを使い、隠し味にガストリック