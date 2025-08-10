英国生まれの「スコーン」が日本で今、再注目されています。シンプルで素朴な味わいはコーヒーや紅茶に合い、外はサクッと、中はふんわりとした食感で焼き立ては最高です。この記事では、簡単なスコーンの作り方や絶品アレンジレシピをご紹介。基本的に混ぜて焼くだけと手軽に作れ、朝食やティータイムにぴったりです。ぜひ参考にしてください。■2025年スコーン人気が再燃！全国各地の百貨店を中心にイベントが行われ、大盛況を見