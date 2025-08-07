「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子（４１）がデビューから２９年の記念日を迎え、別人のような姿をアップした。１９９６年８月５日に「Ｂｏｄｙ＆Ｓｏｕｌ」でデビューした「ＳＰＥＥＤ」。島袋は７日に「タクシーの日たくさんのあたたかいメッセージありがとうございました」とつづり、三つ編みヘアに眼鏡をかけた姿を投稿した。今年４月期に放送されたＴＢＳ系ドラマ「対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜」では“バリキャリ”