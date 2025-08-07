（台北中央社）トランプ米政権は7日、各国・地域への新たな「相互関税」を発動させた。台湾からの輸入品には暫定的に20％の税率が適用される。行政院（内閣）の龔明鑫（きょうめいきん）秘書長は6日、工作機械やプラスチック産業、コチョウラン、シイラなどの輸出が打撃を受けるとの見通しを示した。米国のコチョウラン市場において台湾は46％のシェアを占める。シェア40％で主な競争相手であるオランダの相互関税の税