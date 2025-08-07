タレントの小林礼奈（33）の夫・山口尚人さん（24）が8月6日、ブログを更新。子どもを預けて夫婦で出かけることについての思いを明かし、共感の声が寄せられている。【映像】小林礼奈と夫・山口さんの水風呂密着ショット2016年、小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえと結婚。この年の9月に長女・えれなちゃんが誕生したが、2020年10月に離婚を発表。2025年6月には、8歳年下の美容師・山口さんとの再婚を報告していた。