Pretty Chuu feat.ゆりにゃ ゆりにゃが、自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」と、「Pretty Chuu feat.ゆりにゃ」として６日、京セラドーム大阪で開催された、ファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』のオープニングアクトとして登場した。ライブは２曲を披露。きらびやかなライブステージで盛り上げた。「Pretty Chuu」は数日前に、メンバーの一人