歴代のサキが一堂に歴代の「麻宮サキ」が集合――俳優の斉藤由貴（58）、南野陽子（58）、浅香唯（55）が7月27日に閉館する東京・銀座の映画館「丸の内TOEI」に集まり、「さよなら丸の内TOEIプロジェクト」の一環として行われた「スケバン刑事フェスティバル」の上映舞台あいさつに出席した（6月7日）。【写真】史上初！40周年で初めて集まった3人の「スケバン刑事」のいま3人は1985年から88年にかけて、和田慎二氏の原作漫