¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³¡Ý£·¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£Î¾·³¹ç¤ï¤»¤Æº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£¸ËÜÎÝÂÇ¤¬Íð¤ìÈô¤ó¤À¶õÃæÀï¤Ç£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£½é²ó¤ÈÈ¬²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ï½éµå¡¢¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤ÎÆñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ÎÂ®µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤º¤ì¤âËÞÂà¡£»°²ó¤È¸Þ²ó¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¸«Á÷¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»°¿¶