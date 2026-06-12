愛する彼氏にLINEを送るなら、忙しい仕事の合間にパッと心が温かくなるような内容を心掛けたいもの。相手の負担にならないように、できるだけ手短かに書いても気持ちが伝わるメッセージにはどんなものがあるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査を参考に「仕事中の彼氏をほっこりさせる一言LINE」をご紹介します。【１】「週末に会えるのが待ち遠しいな」と恋しさを伝える「楽しみにしてくれてると思うと、こ