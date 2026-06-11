女性から「どんなタイプの女性が好き？」と聞かれて、答えに困った経験がある男性は多いはず。どう答えても不正解の意地悪問題のような気もしますが、あえてハッキリ答えると、女性はどんな印象をもつのでしょうか？オトメスゴレン女性読者への調査結果をもとに、「好きなタイプを具体的に伝えたとき、女性が心の中で思っていること９パターン」をご紹介します。【１】「こっそり参考にしよう…」と思われる。「誰の発言でも、男