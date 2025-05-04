ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬GUCCI¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»ÖÂº¤Ï2024Ç¯¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£º£Ç¯30ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤·¤¬Ãå¤¿¤éÂ¨ÂáÊá°Æ·ï¡×²¿¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë»ÖÂº½ß¤Î¥³¡¼¥Ç²¼¤Ë²¿¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡Ö»ÖÂº¤µ¤ó¤ÏGUCCI¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò2022Ç¯¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ñ