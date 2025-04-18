米首都ワシントンにある内国歳入庁（ＩＲＳ）の建物/Kent Nishimura/Reuters（ＣＮＮ）米内国歳入庁（ＩＲＳ）がハーバード大からの免税資格剥奪（はくだつ）を計画しているとＣＮＮが報じたのは、トランプ大統領がそれを示唆した翌日だった。このことは、前例のない形で大統領権限が税法に対して行使されるのを意味する。大学が免税資格を失う、もしくは取得に失敗する事例は複数存在するものの、大統領がその願望を表明したそば