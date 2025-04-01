80試合の出場停止処に指揮官がコメント【MLB】ドジャース ー ブレーブス（日本時間1日・ロサンゼルス）ブレーブスのジュリクソン・プロファー外野手が禁止薬物で陽性反応が出たことで80試合の出場停止処分を受けたことに対し、ブライアン・スニッカー監督は3月31日（日本時間4月1日）の試合前、報道陣に対応。「彼自身が『最悪だ』と思っている。我々も同じだ」と語った。プロファーは薬物検査でヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（