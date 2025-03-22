ラッパーのエミネムの元スタッフが、エミネムの未発表曲の販売で起訴された。2007年から2021年までエミネムの下で働いていたジョセフ・ストレンジは19日、エミネムの未発表曲25曲以上を販売したことで、曲の漏洩と販売に関連した著作権侵害と州間盗品輸送の罪で起訴された。有罪判決を受けた場合、長期の懲役刑と25万ドル（約3700万円）の罰金が科される可能性がある。 【写真】さすが世界的！交友関係がすごすぎ ミシ