イタリア１部ジェノアがデンマーク１部ブレンビーのＭＦ鈴木唯人（２３）の獲得に照準を合わせたと、イタリアメディア「Ｃａｌｃｉｏｌｉｎｅ」が報じた。昨季にブレンビーで公式戦１１得点と大活躍した鈴木は今季も公式戦１０ゴールをマーク。欧州クラブが熱視線を注いでいる。同メディアは「ジェノアには過去に三浦知良（５８＝現ＪＦＬ鈴鹿）という選手がいたが、長時を経て日出づる国から新たな選手がロッソブルー（ジェ