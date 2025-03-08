´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀë¸À¤·¡¢ÆâÍðºá¤Ç2025Ç¯1·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬Àè¤Û¤É¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¼áÊü¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡¤¬¹³¹ð¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÕúÂçÅýÎÎËÜ¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¹´ÃÖ½ê¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£