財務省は、関税局の職員が、不正薬物密輸事件に関わった可能性のある人物など187人分の個人情報が記載された文書を紛失したと発表しました。財務省によりますと、2月6日に関税局調査課の職員が横浜税関で関税法違反に関する行政文書を受け取ったあと、午後6時ごろから横浜市内で税関職員と飲酒を伴う会合に参加しました。この職員はビールを9杯飲み、帰宅途中の7日午前0時ごろ、JR錦糸町駅で下車した際に、文書が入ったかばんを