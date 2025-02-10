今年のバレンタイン事情をアンケート調査したデータによりますと６割の女性が物価高の影響などで予算を減らすと回答しています。 そんな中、世界的に注目されている高級チョコレート「ドバイチョコレート」をご存知でしょうか？どのようなチョコレートなのか取材しました。 広島市安佐南区のベーカリー店「始まりの食パン」では、２月１日からＳＮＳで予約販売をしたところ、３００個