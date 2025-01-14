µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢·È¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡£NBA¤äWNBA¡¢F1¤Ê¤É¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄó·È¤ò¶¯²½¡£¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤È°ìÉô¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÈ¿È¯¤¬µ¯¤³¤ë¡£¹õ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤ò»î¹çÁ°¤ËÈäÏª¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¡£2024Ç¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬²ÃÂ®¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏNBA¤äPGA¤Ê¤É¤Î³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¾å