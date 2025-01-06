4KÂÐ±þ¤ÎÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖO2S Ultra 4K¡× Ãæ¹ñ¤ÎJMGO¤Ï¡¢1·î7Æü¤«¤éÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCES 2025¡×¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÆü¸÷¤Î²¼¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢4KÂÐ±þ¤ÎÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖO2S Ultra 4K¡×¤ä¡¢AIÅÅÆ°¥¸¥ó¥Ð¥ë¤È¸÷³Ø¥ºー¥à¤òÈ÷¤¨¡¢µæ¶Ë¤Î½ÀÆðÀ­¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖN3 Ultra Max¡×¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£ ¡Ö3¿§¥ìー¥¶ーーµ»½Ñ¡¢AIµ¡Ç½¡¢¹©¶È¥Ç¥¶