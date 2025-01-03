エンゼルスの菊池雄星投手（３３）がユーチューブチャンネル「菊池雄星のＫ・Ｏ・Ｈチャンネル」を開設し、２日間で登録者数が３８００人、初回動画は１万２０００回再生と順調なスタートとなっている。菊池は「始まりましたねえ。心技体、知識、情報を整理して指導者の方に見ていただく場所があればいいと思った。オンライン上でしっかりお伝えできたらいい。個人的にも今まで発信する場を持ってなかったので私生活のこと、趣