元「モーニング娘。」の藤本美貴が２６日のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演し、「もう一人産んでみたいな」と感じる瞬間を明かした。この日は「育児の疲れを癒す動画ＳＰ」と題して放送。視聴者ママから集めた動画で盛り上がった。弟・妹が生まれた際に初対面するきょうだいの動画が寄せられ、子どもたちは初々しい反応を見せていた。藤本は「品川庄司」の庄司智春と２００９年に結婚し、１２