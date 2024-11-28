きょう未明、横浜市の集合住宅で男性が胸を包丁で刺され、死亡しました。警察は、この家に住む65歳の女を現行犯逮捕しました。午前1時ごろ、横浜市保土ケ谷区の集合住宅に住む女性から「けんかしてもみあって包丁が刺さった」と110番通報がありました。警察が現場に駆けつけたところ、男性が和室で血を流して倒れていました。警察は男性の胸を包丁で刺して殺害しようとしたとして、この家に住むアルバイトの遠藤美雪容疑者（65）を