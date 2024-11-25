カナダ動物園で、誤って作動した油圧式のドアに頭を打って２歳のゴリラが死ぬ事故があった/From The Calgary Zoo（ＣＮＮ）カナダのアルバータ州にあるカルガリー動物園で、職員が誤って作動させた油圧式のドアに頭を打って２歳のゴリラが命を落とす事故があった。動物園の２０日の発表によると、死んだのはメスのニシローランドゴリラ「イヤリ」。職員がイヤリを単独で訓練するために群れから引き離そうとして、誤って油圧式の