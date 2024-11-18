タレントの上沼恵美子（69）が18日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。17日投開票の兵庫知事選で、無所属の前職斎藤元彦氏（47）が、元尼崎市長稲村和美氏ら無所属6新人を破り再選を果たしたことを歓迎した。兵庫県出身の上沼は「兵庫県も大変でした。びっくりしたわあ」と切り出し、「結果が出たわけやからな。私、良かったと思っています」と斎藤氏の再選を喜んだ。続けて、「全国的に話題に