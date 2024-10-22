セガ フェイブとクリプトンは、バーチャルシンガー『初音ミク』とセガのキッズカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』のコラボ企画を発表した。 【画像】それぞれの衣装を交換？ミク＆ラブベリのコラボグッズ ともに平成女子からの人気を博したコンテンツで、クリエイターの力で様々な姿に変身できる『初音ミク』とユーザーの手で様々な衣装に変身する『オシャレ