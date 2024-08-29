ジェットスター・ジャパンは、台風10号の影響で、あす8月30日の国内線41便を欠航する。東京/成田〜高松・松山・高知・福岡・大分・長崎・熊本・鹿児島線と名古屋/中部・札幌/千歳〜福岡線で欠航便が発生する。影響人数は4,917名。