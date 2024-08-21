株式会社歴史と文化の研究所の代表取締役・渡辺大門氏が自身のYouTubeチャンネルを更新し、「弥助は侍だったの？黒人奴隷はたくさん日本にいたの？もう一度考えてみました。」と題した動画で、弥助と黒人奴隷の実態について再考した。渡辺氏は視聴者からの多くの反響を受け、前回の議論を更に深めるため解説を行った。 X（旧Twitter）上で拡散されている議論の背景にはゲームに登場する弥助が関係している可能性