和風かつ辛旨な味わいを楽しめる「日清のどん兵衛 辛麺」が2024年8月19日(月)に登場します。「日清のどん兵衛 辛麺」は和風だしに焙煎唐辛子やニンニクを合わせることで「辛旨でクセになる味わい」を実現しているとのこと。そんな「日清のどん兵衛 辛麺」を一足先に食べてどんな味がするのか確かめてみました。「日清のどん兵衛 辛麺」(8月19日発売) | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/news/12694「日清のどん兵衛 辛麺