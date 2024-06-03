ドジャース・大谷翔平（２９）は野球だけでなく「漫画もうまい」と評判となっている。米アニメメディア「アニメニュースネットワーク」では「投球、打撃、そして漫画の描画が驚くほどうまいことが判明した」と大きく報じている。きっかけはあるＸユーザーが朝のテレビ番組で紹介された「大谷が日本ハムを退団する前に書かれた絵」をポストしたことだった。ホワイトボードに「スラムダンク」のキャラクター、三井寿のイラストが