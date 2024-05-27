北朝鮮は日中韓サミットの共同宣言で朝鮮半島の非核化に触れたことに反発し、「非核化はすでに死んでいる」とする談話を発表しました。朝鮮中央通信は27日、この日まで行われた日中韓サミットを受けた北朝鮮外務省報道官の談話を発表しました。談話では、3か国の共同宣言で朝鮮半島の非核化に言及したことについて、「厳重な政治的挑発であり主権侵害だ」と反発。「朝鮮半島の完全な非核化というものは、理論的にも実践的にも物理