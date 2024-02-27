日本マクドナルドが公式X（旧ツイッター）に投稿した新メニューにまつわるクイズが注目を集めている。投稿された画像には、黒い背景に白文字で「近日発売」と書かれており、メニューの名前は「チ〇チ〇〇〇チ」。公式自身も「?チ?が3つ…？」とメッセージを残し、SNS上は大喜利状態に。下ネタを連想する人もおり、「マクドナルドが攻めた戦略で、妄想を掻き立ててきやがる」などの声が上がっている。【写真】マクドナルドが近日発