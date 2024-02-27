事件が起きたイスラエル大使館前の通りは警察車両で封鎖された/Mandel Ngan/AFP/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）米首都ワシントンの在米イスラエル大使館前で自分の体に火を付けた米空軍兵の男性が、搬送先の病院で死亡した。当局が明らかにした。死亡したのはテキサス州サンアントニオ在住のアーロン・ブシュネルさん（２５）。事件は現地時間の２５日午後１時ごろ、ワシントン北西部にある在米イスラエル大使館前で発