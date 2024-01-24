富山地方鉄道「電鉄富山駅」で謎の"儀式"の音が鳴り響いていた――そんな報告がX上で話題になっている。電鉄富山駅で原因不明の謎の儀式的音楽が流れ続けて、駅員がずっと対応中。 pic.twitter.com/XqeAuaRg08— わせりん (@wa_naynu) January 24, 2024 Xユーザーのわせりん（＠wa_naynu）さんは2024年1月24日午前10時20分、2本の動画を投稿した。「自動きっぷうりば」と書かれたプレートが映っているから、駅構内を撮影した