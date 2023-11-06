菓子製造業として1899年に創業した森永製菓。「ミルクキャラメル」「ラムネ」「チョコボール」「ハイチュウ」「小枝」「ダース」「アイスボックス」「甘酒」など、数多くのロングセラー商品を持っている。2019年から社長を務める太田栄二郎氏（64歳）の食、経営へのこだわりとは？'59年、兵庫県生まれ。'82年、同志社大学商学部卒業後、森永製菓入社。横浜支店や姫路支店、本社営業部を経て、北海道食品支店長。菓子食品営業部長、