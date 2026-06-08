YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ【決算解説】」が、「【お菓子メーカー5社】売れているのに儲からない？カルビー・森永・グリコ・ブルボン・亀田製菓を決算比較」と題した動画を公開した。江崎グリコ、カルビー、森永製菓、ブルボン、亀田製菓という身近なお菓子メーカー5社の決算を比較し、売上トップの江崎グリコが利益率で最下位となる一方で、森永製菓が利益率トップを誇る