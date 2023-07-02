家事だけでなく、育児にも協力的なイクメン。Aさんの勤める会社では、自分のことをかなりのイクメンだと豪語する上司がいるようです。しかし、よくよく話を聞いてみると、言っていることがチグハグで的外れな事ばかり。おかしいと思い聞いていたらついに新人社員が……！ 的外れな育児論ばかり！ イクメンアピールする上司に新人社員が切込んだ一言とは これには上司も参ってしまったのか、実は全ての育児を妻に