NTTドコモは、通信障害や災害の際に「au」の回線に切り替えて通信できる「副回線サービス」を開始する。このサービスは、すでにKDDIとソフトバンクの間で開始されていて、NTTドコモが続く形。ahamoを含む音声通話に対応した5GとXiのすべての料金プランが対象で、6月1日から提供される。月額は429円(税込み)で、利用者には新しい電話番号が与えられ、電話やメールに加えて、d払いなどのスマホ決済も使えるという。