Image: ゴジラ/Twitter 完全新作？それとも...。映画『シン・ゴジラ』の劇場公開から早6年。1954年のオリジナル作品『ゴジラ』が製作されて以来、これまで計37本のゴジラ作品が作られてきましたが、その記念すべき最新作が来年公開されることが突如発表されました。ゴジラ最新作、製作決定。監督：山崎貴2023年11月3日（金）公開。 pic.twitter.com/2ZxeMaNeUB- ゴジラ (@godzilla_jp) Nove