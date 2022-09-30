Image: Apple Support (NL) 土壇場で変わった可能性があります。みなさん、もう記憶の彼方に忘れ去られているかもしれない、唯一未発売の「iPhone 14 Plus」。iPhone 14 Pro Maxと同じ6.7インチ画面なのに名前は「Max」ではなく「Plus」を名乗ったこの端末、実はギリギリになって名前が変更された可能性があります。Appleのサポートドキュメントページで、iPhone 14 Plusの画像を保存しよう