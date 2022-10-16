ローラーコースター（ジェットコースター）の乗車で、新型iPhoneの緊急SOSが発動するという。iPhone14にはオーナーが事故に巻き込まれたことを察知し、自動的に緊急サービスにつながる機能が搭載されており、米国のある遊園地で実際にその衝突検知システムが起動してしまう事態が発生した。 【写真】iPhone14の機能があまりに鋭すぎたのか!? ウォール・ストリ&