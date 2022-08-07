◇第104回全国高校野球選手権1回戦愛工大名電14―2星稜（2022年8月7日甲子園）中日で名リリーバーとして鳴らした岩瀬仁紀氏（47＝野球評論家）を父に持つ愛工大名電の右腕、岩瀬法樹（のりき）投手（3年）が1回戦・星稜（石川）戦の9回から登板。甲子園デビューを果たした。左腕だった父に対し、本人は右腕。愛知大会では父と同じく守護神として甲子園出場に貢献した。この日は12点をリードした9回から、先発したエー