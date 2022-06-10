植物性たんぱく質の代表格「豆腐」は、健康的なダイエットを支える優秀食材。ですが、動物性たんぱく質に比べると、味わいも食べごたえもちょっぴりもの足りないと思われがち...。こんなにいろいろ使えるなんて！【画像30枚】豆腐のレシピ全画像を見るこんが〜り焼けば、食べごたえ満点のおかずに仕上がるんです！「豆腐おかずでやせる」今回は「豆腐の肉巻きソテー」。水切りした豆腐を豚バラの脂で焼き上げる、満足度大の豆腐お